44 человека выбрались из горящей многоэтажки в Магнитогорске

По данным ведомства, никто не пострадал и не травмировался. Всего из здания были эвакуированы 44 человека, включая восемь детей. Их разместили в здании ближайшей школы.

Пожар произошел этой ночью в доме № 27 по Пионерской улице. Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания 1930 года постройки.

«Уже через три минуты после звонка очевидца отделение 24-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. К этому моменту происходило открытое горение кровли дома на площади 350 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

В 6:30 (4:30 мск) огонь локализовали на площади 540 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания работают 48 человек. Для установления причин пожара в город направили испытательную пожарную лабораторию.