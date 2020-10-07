07 октября 2020, 04:55
44 человека выбрались из горящей многоэтажки в Магнитогорске
Многоквартирный жилой дом загорелся в Магнитогорске Челябинской области. Из здания самостоятельно выбрались 40 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, никто не пострадал и не травмировался. Всего из здания были эвакуированы 44 человека, включая восемь детей. Их разместили в здании ближайшей школы.
Пожар произошел этой ночью в доме № 27 по Пионерской улице. Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания 1930 года постройки.
«Уже через три минуты после звонка очевидца отделение 24-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. К этому моменту происходило открытое горение кровли дома на площади 350 квадратных метров», — сообщили в МЧС.
В 6:30 (4:30 мск) огонь локализовали на площади 540 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания работают 48 человек. Для установления причин пожара в город направили испытательную пожарную лабораторию.