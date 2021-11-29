Подозреваемого в убийстве 33-летней давности задержали на Урале

В Челябинской области задержали 83-летнего пенсионера по подозрению в убийстве, которое произошло в 1988 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, в Чебаркуле 33 года назад загорелся жилой дом. Из пожара выбрались два человека. На улице их ждал подозреваемый, который сильно избил их. В результате один из пострадавших скончался. Отмечается, что во время общения с правоохранителями пенсионер сознался в содеянном.