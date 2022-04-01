300 человек эвакуировали из горящего дома в Уфе

В Уфе при тушении горящей квартиры в доме на улице Ферина эвакуировали 300 человек, включая 20 детей. Спасти из горящего здания удалось девять человек.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское ГУ МЧС, огонь возник на пятом этаже.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Пламя тушили 53 человека с привлечением 19 единиц спецтехники. Около половины шестого пожар удалось локализовать, а еще через полчаса — ликвидировать открытый огонь.