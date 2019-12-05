26 человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Калуге

В Калуге маршрутное такси врезалось в матчу освещения. Пострадали 26 человек, в том числе ребенок.

«На улице Георгия Амелина возле дома № 29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения», — сказали РИА «Новости» в экстренных службах региона, подтвердив количество пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются. ДТП произошло в новом благоустроенном микрорайоне «Кошелев», который находится в стороне от центра города. Все дома в микрорайоне малоэтажные.