20 января 2020, 16:48
25 человек арестовали в Италии после смерти футбольного фаната
Итальянские полицейские задержали 25 человек после гибели фаната футбольного клуба «Вультур Рионеро». Газета «Известия», ссылаясь на иностранные СМИ, написала, что мужчина погиб из-за того, что его сбил автомобиль.
Все произошло накануне на юге Италии, в провинции Потенца. Предположительно 30-летний болельщик «Мельфи» сбил 39-летнего фаната «Вультур Рионеро». Его задержали. Еще 24 человека, поддерживающих этот клуб, находятся под домашним арестом.
Габриэле Гарвина, глава Федерации футбола, заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, он считает, что футбол — это не оправдание для совершения актов насилия, ни на стадионе, ни вне его.