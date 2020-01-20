25 человек арестовали в Италии после смерти футбольного фаната

Все произошло накануне на юге Италии, в провинции Потенца. Предположительно 30-летний болельщик «Мельфи» сбил 39-летнего фаната «Вультур Рионеро». Его задержали. Еще 24 человека, поддерживающих этот клуб, находятся под домашним арестом.

Габриэле Гарвина, глава Федерации футбола, заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются. Кроме того, он считает, что футбол — это не оправдание для совершения актов насилия, ни на стадионе, ни вне его.