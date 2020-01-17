20 машин столкнулись на трассе в Адыгее. Видео

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате аварии с участием 20 машин в Адыгее. Массовое ДТП произошло на трассе М4 «Дон».

«В результате <…> пострадали пять человек, один из них погиб», — сообщили РИА «Новости» в экстренных службах Адыгеи.

По информации агентства, авария произошла в двух километрах от Адыгейска.

В МВД заявили, что причиной аварии, по предварительным данным, могли стать туман и гололед. На месте аварии работает министр МВД по республике Владимир Алай, он координирует работу всех служб. Из-за аварии движение на данном участке дороги затруднено. Судя по данным «Яндекса», там образовалась трехкилометровая пробка.

Как сообщил сайт «Кубань 24», после аварии рядом с Адыгейском МВД выпустило предупреждение для водителей о тумане и гололеде. Выставлены дополнительные наряды сотрудников МВД.