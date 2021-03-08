В ТРЦ «Хорошо!» на северо-западе Москвы произошла потасовка с участием около 20 человек, сообщил источник «360». В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что проводят проверку.

Драка произошла на фуд-корте торгового центра, расположенного по адресу: Хорошевское шоссе, 27, уточнил источник.

В пресс-службе полиции рассказали «360», что «сообщение о конфликте между гражданами» поступило туда в 18:30.

«Прибыли экипажи. На момент прибытия противоправных действий не зафиксировано. Никто с заявлениями к полицейским пока не обратился», — добавил собеседник.

Полицейские, выехавшие на место конфликта, поводят проверку, уточнил сотрудник пресс-службы.

Торгово-развлекательный центр «Хорошо!» находится в Хорошевском районе столицы, вблизи станций метро «Полежаевская» и «Хорошевская».

Судя по сообщениям ТРЦ в соцсетях, 8 марта в комплексе разыгрывали призы среди покупателей.