2 человека пострадали после взрыва газа в жилом доме Владивостока

«В городскую больницу доставлены двое пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь», — рассказали РИА «Новости» в региональном ведомстве.

Характер травм не уточняется. При этом согласно сводке городской службы скорой медпомощи, за сутки у медиков был вызов, связанный со взрывом. Там они зарегистрировали данные о трех пострадавших. Об этом сообщил ТАСС. Сайт kp.ru написал, что один человек погиб.

Взрыв прогремел на 1-й Поселковой улице в доме 29. Власти Владивостока заявили, что здание не пострадало и эвакуировать жильцов не будут. Также в пресс-службе администрации города уточнили, что на месте происшествия работают следственные органы. Они выясняют причину взрыва.

Пятый канал опубликовал видео с места ЧП.