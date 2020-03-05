18-летняя шахматистка найдена мертвой в московской квартире. Видео

Тела обнаружил отец шахматистки, когда вернулся домой. Рядом с телами были найдены воздушные шарики, наполненные закисью азота. По предварительным данным, именно они могли стать причиной смерти пары.

Источник «360» в правоохранительных органах рассказал, что в 21:50 поступило сообщение об обнаружении мертвых молодого человека и девушки. Пара была обнаружена в доме № 35, корпус 1 по улице Кастанаевской.

Официального подтверждения того, что погибшей оказалась Вернигора нет.

Александра Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ, она занимала 1861-е место.