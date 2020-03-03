18 человек погибли во время кораблекрушения в Бразилии

Сколько точно пассажиров и членов экипажа было на судне — неизвестно.

Корабль «Анна Каролина III» потерпел крушение в последний день февраля. Из-за плохих погодных условий судно потерпело крушение в штате Амапа.

46 человек смогли эвакуировать спасатели. Им мешал сильный дождь и ветер, сообщил сайт «Русская планета».

Причина пока выясняется. По предварительным данным, у владельца судна не было разрешения на перевозку пассажиров.