03 марта 2020, 19:22
18 человек погибли во время кораблекрушения в Бразилии
На реке Рио-Яри в Бразилии произошло кораблекрушение. В результате него 18 человек погибли, еще 22 пропали без вести. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».
Сколько точно пассажиров и членов экипажа было на судне — неизвестно.
Корабль «Анна Каролина III» потерпел крушение в последний день февраля. Из-за плохих погодных условий судно потерпело крушение в штате Амапа.
46 человек смогли эвакуировать спасатели. Им мешал сильный дождь и ветер, сообщил сайт «Русская планета».
Причина пока выясняется. По предварительным данным, у владельца судна не было разрешения на перевозку пассажиров.