17 военных пострадали при обрушении строящегося моста под Хабаровском

17 военнослужащих пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур. Рядом с местом строительства проходили учения железнодорожной бригады.

5 августа конструкция моста рухнула, в результате пострадали 17 военных. Они получили повреждения различной степени тяжести.

«5 августа 2020 года в 13 часов 30 минут (по местному времени) при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады», — сказано на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято законное процессуальное решение.

В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что в среду 20 военных из подразделения железнодорожных войск ВВО во время учений проводило работы по наведению мостовой переправы в районе поселка имени Тельмана на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области.