17 рыбацких домиков загорелись в Воронежской области

Сразу 17 рыбацких домиков загорелись под Воронежом. Возгорание зафиксировано на площади около 300 квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

«В населенном пункте Радчино горят 17 рыбацких домиков на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий уровень сложности.