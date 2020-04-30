    30 апреля 2020, 05:14

    17 рыбацких домиков загорелись в Воронежской области

    Наталья Жуковская

    Сразу 17 рыбацких домиков загорелись под Воронежом. Возгорание зафиксировано на площади около 300 квадратных метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
    17 рыбацких домиков загорелись в Воронежской области

    Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Есть угроза распространения огня на соседние строения.

    «В населенном пункте Радчино горят 17 рыбацких домиков на площади 300 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, пожару присвоен третий уровень сложности.

    17 рыбацких домиков загорелись в Воронежской области | Изображение 1
    Источник фото: МЧС РФ