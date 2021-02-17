Продуктовый рынок загорелся в Самаре на площади 1,5 тыс. кв. м. Видео

Пожар произошел в торговом павильоне на рынке «Ракита» в Самаре. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Сейчас огонь локализован.

Рынок, где произошел пожар, расположен в Кировском районе на Магистральной улице. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова — Пожар № 3, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Видео: МЧС России/Telegram

Сложная планировка здания и удаленность источников противопожарного водоснабжения осложняли тушение, но пожарные смогли не допустить распространение огня на рядом стоящее здание, говорится в сообщении МЧС России в Telegram.

Для тушения пожара были привлечены 126 человек, 47 единиц техники, в том числе от МЧС России 87 человека, 28 единиц техники.

Пожар был локализован в 21:53, уточнили в ведомстве. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.