15-летняя школьница отравилась психотропным веществом в Санкт-Петербурге

Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ее привезли из дома на Планерной улице. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление. Сообщается, что причина — употребление психотропных веществ.

В полиции рассказали, что школьница из неполной, но благополучной семьи, не состояла на учете в ОДН.