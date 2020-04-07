07 апреля 2020, 11:49
15-летняя школьница отравилась психотропным веществом в Санкт-Петербурге
15-летняя школьница отравилась психотропным веществом в Санкт-Петербурге. Сайт «Невские новости» написал, что до этого инцидента она поссорилась с возлюбленным.
Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ее привезли из дома на Планерной улице. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление. Сообщается, что причина — употребление психотропных веществ.
В полиции рассказали, что школьница из неполной, но благополучной семьи, не состояла на учете в ОДН.