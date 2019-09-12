15 человек отравились шаурмой в Уфе

В Уфе 15 человек отравились шаурмой, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие перед отравлением ели продукцию бистро «Шаурма Халяль».

Шеф-повар раскрыл секрет популярности шаурмы Подробнее

Как сообщили РИА «Новости» в центре медицинских катастроф Башкирии, к медикам с отравлением обратились 10 взрослых и пять детей. 14 человек были госпитализированы, в том числе все отравившиеся дети. Одну пострадавшую доставили в перинатальный центр, так как женщина беременна.

«В тяжелом состоянии пять человек, в том числе четыре ребенка и один взрослый. Состояние девяти человек, в том числе одного ребенка, оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит», — уточнили в центре медицинских катастроф.

Только одна столичная палатка с шаурмой оказалась безопасной Подробнее

После массового отравления Роспотребнадзор и следственные органы объявили о проверке в бистро. В кафе будут взяты пробы в пищеблоке, будет установлен точный диагноз пострадавших.

По данным Ufa1.ru, повар, готовивший шаурму, задержан. Издание пишет, что в бистро не было документов на ИП, его работу на время разбирательств приостановили.