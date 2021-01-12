Локализован пожар в ангаре площадью 1200 кв м в Екатеринбурге. Видео
По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
«Под воздействием высокой температуры на площади 250 кв. м. произошло частичное обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало», — сообщило ведомство. В тушении задействовано 66 человек и 16 единиц техники.
Источник видео: МЧС
По данным E1.RU, округу в районе озера Шарташ затянуло едким смогом со специфическим запахом технической гари. На месте возгорания сейчас работает передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Был также организован оперативный штаб для координации действий сил и средств МЧС.
Пожару был присвоен второй номер сложности. Пожарные столкнулись с трудностями с водоснабжением, ближайший гидрант находится на расстоянии трех километров. Рукава пожарных машин перемерзали из-за перебоев с подачей воды.