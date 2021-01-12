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    12 января 2021, 23:05

    Локализован пожар в ангаре площадью 1200 кв м в Екатеринбурге. Видео

    Анастасия Кукова

    В Екатеринбурге пожарные локализовали возгорание на складе со вторсырьем, расположенный по адресу улица Краснодарская, 13. Сообщение о возгорании поступило в 20:37 мск. Распространению огня способствовала большая загрузка помещения горючими материалами.
    Локализован пожар в ангаре площадью 1200 кв м в Екатеринбурге. Видео

    По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

    «Под воздействием высокой температуры на площади 250 кв. м. произошло частичное обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало», — сообщило ведомство. В тушении задействовано 66 человек и 16 единиц техники.

    Источник видео: МЧС

    По данным E1.RU, округу в районе озера Шарташ затянуло едким смогом со специфическим запахом технической гари. На месте возгорания сейчас работает передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Был также организован оперативный штаб для координации действий сил и средств МЧС.

    Пожару был присвоен второй номер сложности. Пожарные столкнулись с трудностями с водоснабжением, ближайший гидрант находится на расстоянии трех километров. Рукава пожарных машин перемерзали из-за перебоев с подачей воды.