Локализован пожар в ангаре площадью 1200 кв м в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге пожарные локализовали возгорание на складе со вторсырьем, расположенный по адресу улица Краснодарская, 13. Сообщение о возгорании поступило в 20:37 мск. Распространению огня способствовала большая загрузка помещения горючими материалами.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

«Под воздействием высокой температуры на площади 250 кв. м. произошло частичное обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало», — сообщило ведомство. В тушении задействовано 66 человек и 16 единиц техники.

Источник видео: МЧС

По данным E1.RU, округу в районе озера Шарташ затянуло едким смогом со специфическим запахом технической гари. На месте возгорания сейчас работает передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара. Был также организован оперативный штаб для координации действий сил и средств МЧС.

Пожару был присвоен второй номер сложности. Пожарные столкнулись с трудностями с водоснабжением, ближайший гидрант находится на расстоянии трех километров. Рукава пожарных машин перемерзали из-за перебоев с подачей воды.