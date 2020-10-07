100 сотрудников МЧС из Подмосковья выехали на помощь в Рязанскую область
В соседнюю область также выехали 26 единиц техники, в том числе десять автоцистерн.
«В 21.30 к месту убыла аэромобильная группировка главка МЧС России по Московской облпсти, это 100 человек и 26 единиц техники. В готовности к убытию группировки Ногинского, Тульского главков в Москве и Тульской области», — сказано на сайте МЧС.
В Скопинском районе Рязанской области 7 октября начался пожар на складе с оружием. Разрывающиеся боеприпасы повредили жилые дома в ближайших населенных пунктах.
Десять человек пострадали, но никто не погиб. По данным СМИ, один человек в критическом состоянии. Более 2 300 жителей ближайших деревень были эвакуированы. Тушение пожара продолжается.
Жители рассказали «360», что происходило в первый час после начала пожара.
«Позвонили на [военную] базу, оказывается, на базе взорвались снаряды. И они уехали, и пенсию не дали. Я бегом домой. Говорю, вдруг дом взорвался», — сообщила одна из эвакуированных Зинаида Колотова.