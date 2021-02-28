10 вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области
В Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
«На территории Сковородинского района на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового состава, груженных углем. Семь из них с опрокидыванием», — отметили в ведомстве.
Известно, был нарушен габарит пути в обоих направлениях. По последним данным, задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования. Пассажиры были обеспечены питанием.
В МЧС также сообщили, что угрозы экологической безопасности не было. На месте работали оперативные группы спасателей. К ликвидации последствий аварии были привлечены более 60 человек, задействованы свыше 20 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.
По данным РЖД, утром 28 февраля движение по одному пути перегона Большая Омутная — Сгибеево Могочинского региона восстановлено. Задержанные поезда продолжили путь. Причина схода вагонов выясняется.
В начале февраля три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Колония в Омской области.