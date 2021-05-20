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    20 мая 2021, 23:46

    Огромный фонтан образовался на месте прорыва трубы в Петербурге. Видео

    Кирилл Фролов

    В Кировском районе Санкт-Петербурга 20 мая прорвало трубу. Из-под земли забил огромный фонтан. Инцидент попал на видео.

    Огромный фонтан образовался на месте прорыва трубы в Петербурге. Видео

    Все произошло недалеко от магазина «Максидом» на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, в этом районе сейчас идет проверка теплосетей.

    В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что «технологическое нарушение» было замечено в 21:45.

    Аварийные бригады отключили участок трубопровода и пообещали в ближайшее время устранить аварию.

    Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

    Рядом с местом, где забил фонтан, оказалось несколько автомобилей. По данным «Теплосети», их не повредило.

    «Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — пообещали коммунальщики.

    Компания отметила, что испытания позволяют «оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры». А выявление ненадежных участков трубопроводов предотвращает отключение тепла зимой.

    Тех, кто увидел парение или выход горячей воды на поверхность, просят не подвергать свою жизнь опасности и немедленно покинуть место происшествия.