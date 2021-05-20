Огромный фонтан образовался на месте прорыва трубы в Петербурге. Видео

В Кировском районе Санкт-Петербурга 20 мая прорвало трубу. Из-под земли забил огромный фонтан. Инцидент попал на видео.

Все произошло недалеко от магазина «Максидом» на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, в этом районе сейчас идет проверка теплосетей.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что «технологическое нарушение» было замечено в 21:45.

Аварийные бригады отключили участок трубопровода и пообещали в ближайшее время устранить аварию.

Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Рядом с местом, где забил фонтан, оказалось несколько автомобилей. По данным «Теплосети», их не повредило.

«Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — пообещали коммунальщики.

Компания отметила, что испытания позволяют «оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры». А выявление ненадежных участков трубопроводов предотвращает отключение тепла зимой.

Тех, кто увидел парение или выход горячей воды на поверхность, просят не подвергать свою жизнь опасности и немедленно покинуть место происшествия.