Огромный фонтан образовался на месте прорыва трубы в Петербурге. Видео
В Кировском районе Санкт-Петербурга 20 мая прорвало трубу. Из-под земли забил огромный фонтан. Инцидент попал на видео.
Все произошло недалеко от магазина «Максидом» на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, в этом районе сейчас идет проверка теплосетей.
В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что «технологическое нарушение» было замечено в 21:45.
Аварийные бригады отключили участок трубопровода и пообещали в ближайшее время устранить аварию.
Рядом с местом, где забил фонтан, оказалось несколько автомобилей. По данным «Теплосети», их не повредило.
«Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен», — пообещали коммунальщики.
Компания отметила, что испытания позволяют «оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры». А выявление ненадежных участков трубопроводов предотвращает отключение тепла зимой.
Тех, кто увидел парение или выход горячей воды на поверхность, просят не подвергать свою жизнь опасности и немедленно покинуть место происшествия.