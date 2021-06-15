Тренер айкидо сломал ребенку руку во время тренировки

Тренер айкидо сломал воспитаннику руку во время занятий. Мать пострадавшего рассказала «360», что он не сообщил родителям о случившемся и бросил ребенка одного. Однако руководитель кружка заявил, что впервые слышит о ситуации.

«28 апреля тренер дал сыну по руке этой палкой, наотмашь, и раздробил ему руку. У сына получился перелом двух костей. После этого мы 1,5 месяца проходили в гипсе, у нас было много рентгенов, потому что кость не очень срастается. Когда сняли гипс, выяснилось, что у него произошла закупорка сосудов, или как-то так. Сегодня я сделала УЗИ сосудов и выяснила, что у него посттравматический варикоз», — рассказала мама мальчика.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина отметила, что в день, когда ее сын пострадал, он ждал ее прихода в одиночестве. Тренер просто ушел — он не сообщил о случившемся и не дождался родителей пострадавшего мальчика, чтобы объясниться и извиниться. При этом остальные дети видели, что «он просто хорошо дал сыну палкой по руке, прям по кости». Однако выяснилось, что эта травма не единственная — через несколько дней она заметила на ноге мальчика большую гематому, которая могла остаться только от палки.

Источник фото: телеканал «360»

«Я поняла, что я по своей безграмотности могу неправильно поступать, и это все просто в стороне останется, никто меня не услышит. Я его (тренера — прим. ред.) вообще не знаю. Платила деньги за что — за эту травму? Сейчас середина июня, а мы до сих пор в этом разбираемся, еще два месяца реабилитация руки, кость плохо срастается. А он тренирует, и все хорошо», — рассказал она.

Собеседница отметила, что была готова не разжигать конфликт, если бы тренер повел себя по-другому — сообщил о случившемся и извинился. Однако он не поверил мальчику, когда тот пожаловался на боль в руке, и сказал, что тот мог повредить ее до тренировки. Кроме того, тренер оставил ребенка в опасности, бросив одного ждать родителей, поэтому она решила пойти на принцип.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотелось бы, чтобы перед ребенком извинился, хочу посмотреть ему в глаза. Разбираться с ним на плохих тонах я не хочу. Я понимаю, что он не признает вину — ни разу не позвонил. Но я считаю, что это очень непрофессионально и неправильно. Я считаю, что он не должен заниматься такой деятельностью, если он калечит детей», — подчеркнула собеседница.

Руководитель секции айкидо в ответ на запрос «360» заявил, что впервые слышит об этой ситуации. Он отметил, что мальчик действительно ходил к ним на занятия, но потом перестал.

«Приходите, на месте разберемся, все решим. Абсолютно не могу прокомментировать ситуацию. Пусть приходят, на все вопросы отвечу, как руководитель. Пусть она (мама мальчика — прим. ред.) что хочет утверждает. Это нормально, таких мамаш вы знаете сколько», — отметил он.

Он подчеркнул, что из полиции с ними никто не связывался.