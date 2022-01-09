Полиция начала проверку по факту драки на станции Люберцы 1

Группа молодых людей избила водителя в автобуса около железнодорожной станции Люберцы 1. Видео с конфликтом разошлось по социальным сетям.

По словам свидетелей, на водителя напали восемь человек. Сначала они что-то ему предъявляли, а потом начали избивать толпой.

В пресс-службе подмосковного главка МВД «360» сообщили, что по факту видео с дракой на станции Люберцы 1 проводится проверка для установления всех обстоятельств конфликта.

«Участники драки с заявлениями и жалобами в полицию не обращались», — отметили в ведомстве.