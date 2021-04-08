Рабочий сахалинского НПЗ получил сильные ожоги из-за взрыва

На нефтеперерабатывающем заводе компании «Петросах» в центральной части Сахалина прогремел взрыв и произошел пожар. В больницу доставили сотрудника предприятия, сообщила прокуратура Сахалинской области.

ЧП случилось этим утром. НПЗ, где произошел пожар, находится на месторождении «Окружное» в Смирныховском районе. Пострадавшему 65 лет, он получил термические ожоги, уточнили в региональном управлении Следственного комитета. Прокуратура и СК организовали проверку.

Следователи устанавливают причину и обстоятельства взрыва, степень тяжести вреда, причиненного работнику. Ведомство назначило ряд судебных экспертиз.

Прокуроры оценят исполнение законов о пожарной и промышленной безопасности, а также соблюдение требований в сфере охраны труда на предприятии.

По данным Sakhalin.info, на месторождении «Окружное» взорвалась печь. Пострадал оператор, с ожогами 70% тела его доставили в Смирныховскую центральную районную больницу.

Ранее стало известно о пожаре на НПЗ в Мексике. Предварительно, причиной пожара стал неисправный топливный насос. Военные и полиция оцепили район ЧП.