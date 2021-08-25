Золото начало покидать олимпийские медали из Токио

Несколько олимпийских чемпионов из Китая пожаловались на качество медалей, которые получили на летних Играх в Токио. Спортсмены заявили, что покрытие их золотых наград отслаивается.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Впервые о низком качестве награды сообщила чемпионка в прыжках на батуте среди женщин Чжу Сюэин. 23 августа она отметила, что ее золото «начало облезать».

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Ее слова поддержали еще несколько спортсменов из Китая, которые взяли первые места. Речь идет о чемпионе в плавании на дистанции 200 метров комплексным стилем Ван Шуне и чемпионе в упражнениях на брусьях Цзоу Цзинюане.

Оргкомитет Олимпиады в Токио ранее сообщил, что медали, которые вручали спортсменам, сделали из переработанной бытовой электроники — в том числе смартфонов и ноутбуков.

При этом там отметили, что отслаивающийся слой — не золото, а специальное защитное покрытие. В Оргкомитете заверили, что его отслаивание не говорит о низком качестве наград. При этом там не уточнили, смогут ли спортсмены обменять медали на новые.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне привезли домой 71 медаль, заняв пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены 20 раз занимали первое место, 28 раз — второе и 23 раза — третье.