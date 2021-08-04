Журова отметила стойкость российской команды на Олимпиаде

Депутат Светлана Журова поддержала сборную России и отметила ее успех на Олимпиаде в Токио, несмотря на напряженную атмосферу. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что спортсменов неоднократно упрекали в истории с допингом и ожидали их провала. Тем не менее они показали на соревнованиях отличные результаты, несмотря на все обвинения и накаленную атмосферу вокруг. Журова уверена, что причиной этого стал сильный дух наших спортсменов.

«Все рассчитывали, что русские, когда станут чистыми, не завоюют ничего. А выяснилось, наоборот. И как теперь они будут объяснять это тем, кому уже на протяжении семи лет пытаются доказать, что русские могут выигрывать только за счет якобы государственной допинговой поддержки?» — заявила депутат.