Журова объяснила, почему россияне не знают спортсменов-олимпийцев

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что россияне не знают почти никого из спортсменов-олимпийцев. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова предположила, почему так происходит. Об этом написал RT.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 97% респондентов не знают ни одного спортсмена, который будет выступать на Олимпиаде в Токио.

Журова пояснила, что такая неосведомленность россиян связана с недостаточным освещением спорта в СМИ и на телевидении.

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну еще и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определенные виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счет Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — сказала Журова.

На Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июня по 8 августа, российские спортсмены выступят в 33 видах спорта.