Журналист назвал несправедливым судейство на Олимпиаде
Журналист Гия Саралилдзе прокомментировал судейство на Олимпиаде. Он считает, что российская гимнастка Дина Аверина заслуживала первого места. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он отметил, что «не специалист в художественной гимнастике», но считает решение судей несправедливым. По мнению журналиста, израильская гимнастка Линой Ашрам не заслуживает золотой медали.
«Российских спортсменов пытались унизить на Олимпиаде в Токио: без флага, без гимна, с вечными скандалами. Но вдруг атлеты ОКР начали побеждать. Поэтому надо было каким-то образом „исправить положение“», — заявил Саралидзе.