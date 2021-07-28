Женская сборная России по баскетболу завоевала серебро на Олимпиаде

Женская сборная России завоевала серебро в дебютном олимпийском турнире по баскетболу 3×3. Для страны эта медаль 22-я по счету. Об этом сообщило РИА «Новости».

В финале турнира россиянки уступили сборной США со счетом 15:18. Соревнования по баскетболу 3×3 были впервые включены в программу Олимпийских игр.

Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Китая, которая в матче за третье место победила команду Франции со счетом 16:14. Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3×3 прошел в формате кругового турнира. В нем принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Сегодня вечером мужская сборная России сыграет в финале с латвийцами.

Российский гимнаст Никита Нагорный вечером в среду завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

В активе сборной России уже 22 медали: семь золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. В общем зачете страна на четвертом месте, перед ней Япония, Китай и США. Олимпийские игры будут идти до 8 августа.