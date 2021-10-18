Жамнов объявил новый тренерский штаб сборной России по хоккею

Новый тренерский штаб, который будет заниматься подготовкой сборной России по хоккею к Кубку Первого канала и к Олимпийским играм в Пекине, возглавит главный тренер сборной РФ по хоккею Алексей Жамнов. Он подтвердил данную информацию.

«На Кубке Первого канала будет новый тренерский штаб во главе со мной», — сказал Жамнов. Его процитировал ТАСС.

Также речь идет о подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Подготавливать сборную к международному первенству помогут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов, написал «Чемпионат.com».

Также Жамнов объявил о том, что нападающий Илья Ковальчук стал генеральным менеджером национальной команды.

28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал Алексея Жамнова на пост главного тренера российской сборной. После новости об это назначении заместитель главного редактора Sports.ru Алексей Белов в разговоре с «360» напомнил, что Жамнов был суперзвездой российского хоккея.

Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве. Олимпийские игры в Пекине состоятся в феврале 2022 года.