Жалобы теннисистов на жару услышали на Олимпиаде и сдвинули матчи

На Олимпиаде в Токио решили перенести время начала теннисных матчей после того, как спортсмены пожаловались на жару. Об этом сообщили на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Матчи олимпийского турнира по теннису в Токио с четверга будут начинаться в 15:00. Расписание поменяли исходя из заботы о здоровье спортсменов. Решение приняли по итогам консультаций с МОК, оргкомитетом Токио-2020, спортсменами, судьями, медиками и другими сторонами.

В ITF отметили, что по правилам такие изменения в расписании допускаются, учитывая повышение температуры больше +30 градусов.

Российский теннисист Карен Хачанов ранее пожаловался, что на Олимпиаде их заставляют «умирать» на корте. Об этом она заявил после матча, в котором обыграл аргентинца Диего Шварцмана. Хачанов рассказал, игра проходила в 30-градусную жару. Спортсмен заявил, что теннисные матчи можно проводить в зале с кондиционерами, где хорошее освещение. А россиянин Даниил Медведев после матча против итальянца Фабио Фоньини признался, что во время игры ему было плохо и он чуть не потерял сознание.