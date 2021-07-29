Завоевавшую золото на Олимпиаде россиянку увезли на инвалидной коляске

Российскую рапиристку Марту Мартьянову, ставшую чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на Олимпиаде в Токио, увезли с церемонии награждения на инвалидной коляске. Спортсменка получила травму в решающем поединке, но продолжила борьбу.

Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх. В финале россиянки нанесли поражение французским соперницам, победив со счетом 45:34.

Марта Мартьянова, выступавшая в составе сборной России, в начале третьего поединка получила травму. Она поскользнулась и подвернула ногу. Но это не остановило ее. После оказания медицинской помощи Мартьянова мужественно вернулась в бой.

На церемонии награждения спортсменка хромала. Врач команды увез ее на инвалидном кресле. Мартьянова призналась, что во время выступления на турнире не думала о травме.

«Это в данный момент мне сложно, а тогда, во время боя, об этом не думала. Чувство, что не зря сюда ехала! Просто так опускать руки — это не по-моему», — процитировала рапиристку «Газета.ru».

Мартьянова заявила, даже с травмой не могла думать ни о чем, кроме баллов и очков.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе россиян восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.