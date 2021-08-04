WSJ заявила о преимуществах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио оказались в более выгодном по сравнению с конкурентами положении. Ряд преимуществ, которые РФ обеспечила спортсменам при подготовке к Играм, позволил им завоевать большее количество наград.

Команда из России, написала газета The Wall Street Journal, «разгромила Игры» в Токио. В материале указано, что спортсмены «добывали золото будто из сибирской шахты», превзойдя собственные ожидания по количеству медалей.

«Секретным оружием» россиян на Олимпиаде автор назвал географию страны. Некоторые спортсмены готовились к Играм на Дальнем Востоке и были максимально близко к часовому поясу Токио. Большинству атлетов пришлось бороться с разницей во времени.

В 2021 году участникам Олимпиады не дали возможности заранее прибыть в столицу Игр, чтобы приноровиться к новому режиму. Традиционно раннему заезду помешали коронавирусные ограничения.

Тем временем национальный олимпийский комитет сделал так, что россияне провели последние несколько недель перед соревнованиями именно на Дальнем Востоке.

Власти РФ позволили спортсменам тренироваться на территории закрытых комплексов во время пандемии. Никаких помех им не чинили. В США ситуация складывалась иначе: американские атлеты столкнулись с трудностями при подготовке к Олимпийским играм, поскольку спортивные центры из-за пандемии начали закрывать.

Выводов о «нечестности» подобных преимуществ в публикации делать не стали, упомянув, что некоторые спортсмены из США уже обвинили российских коллег в вероятном использовании допинга. Некоторые просто решили, что россиян нельзя допускать к Играм из-за предыдущих нарушений.