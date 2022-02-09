WADA решило не комментировать ситуацию с допинг-скандалом Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не комментировать ситуацию вокруг сомнительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пресс-служба WADA сообщила изданию РИА «Новости».

Организация оставила без внимания скандал, который 9 февраля разгорелся вокруг 15-летней спортсменки. За всей необходимой информацией журналистам следует обращаться к организаторам турнира, добавили в WADА.

«WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», — сказано в сообщении.

По данным издания Inside the Games, допинг-тест олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, сданный до прибытия в Пекин, вызвал ряд вопросов у комиссии. Она отложила церемонию награждения для проведения юридических консультаций.

По мнению врача сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина с 2011 по 2013 года, терапевта Андрея Звонкова, якобы найденный в крови олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом.