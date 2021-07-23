WADA расстроили национальные цвета России на ОИ-2020

Глава Всемирного антидопингового агентства WADA Витольд Банька признался, что его разочаровало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), позволившего российским спортсменам соревноваться в форме с цветами национального флага. Банька выразил сожаление в связи с тем, что решение по этому поводу принимает не WADA.

С такими признаниями Банька выступил на пресс-конференции в преддверии старта Олимпийских игр в Токио, сообщило РИА «Новости».

По словам главы WADA, агентство мониторит ситуацию и следит за исполнением решения CAS, за состоянием российского антидопингового агентства РУСАДА. Он отметил, что CAS закрыл некоторые случаи, в частности, позволил выступать на ОИ Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву.

По мнению Баньки, с одной стороны, это можно считать позитивным моментом, но с другой — в WADA остаются расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет. Еще один повод для расстройства — решение о форме российских олимпийцев.

«Мы расстроены тем, <…> что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага», — подчеркнул Банька.