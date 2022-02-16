«Нужна реконструкция». Тренер Мишин назвал WADA недейственной структурой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нуждается в изменениях. На это указывает скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение выразил тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

По его мнению, происходящее вокруг 15-летней спортсменки на ОИ в Пекине говорит о том, что WADA является недейственной структурой, которую надо реформировать, сообщил «Р-Спорт».

«Введение нашего представителя в WADA не решит проблему. Организация нуждается в структурной реконструкции», — сказал Мишин.

Допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. При этом итоги анализа предоставили только 8 февраля. Спортивный арбитражный суд (СAS) все-таки допустил Валиеву до личного турнира на Олимпиаде.

При этом в Международном олимпийском комитете уже успели заявить, что если Валиева попадет на пьедестал, результаты турнира будут считаться предварительными.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.