Высказывание американского пловца Мерфи о допинге на ОИ оценили в РУСАДА

И.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов в разговоре с RT прокомментировал заявление американского пловца Райана Мерфи. После победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 метров он высказал мнение, что в заплыве было «не все чисто».

Буханов, комментируя это заявление, сказал, что спортсмены на Олимпиаде часто могут делать необдуманные эмоциональные заявления. Он призвал олимпийцев не реагировать на такие высказывания.

«В этом плане, я думаю, что абсолютный олимпиец раскрывается именно тогда, когда он и победил, и одновременно на какие-то вот такие эмоциональные выпады не ответил. Очевидно, что тот, кто что-то подобное высказал, он сам был человеком разумным и в последующем опроверг свои слова. Это исключительно эмоции», — сказал Буханов.

Райан Мерфи позднее пояснил, что имел в виду в целом допинг в плавании. Евгений Рылов рассказал, что поговорил с американцем и они не имеют друг к другу претензий.