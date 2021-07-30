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    30 июля 2021, 10:57

    Высказывание американского пловца Мерфи о допинге на ОИ оценили в РУСАДА

    Полина Гребенщикова

    И.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов в разговоре с RT прокомментировал заявление американского пловца Райана Мерфи. После победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 метров он высказал мнение, что в заплыве было «не все чисто».

    Высказывание американского пловца Мерфи о допинге на ОИ оценили в РУСАДА

    Буханов, комментируя это заявление, сказал, что спортсмены на Олимпиаде часто могут делать необдуманные эмоциональные заявления. Он призвал олимпийцев не реагировать на такие высказывания.

    «В этом плане, я думаю, что абсолютный олимпиец раскрывается именно тогда, когда он и победил, и одновременно на какие-то вот такие эмоциональные выпады не ответил. Очевидно, что тот, кто что-то подобное высказал, он сам был человеком разумным и в последующем опроверг свои слова. Это исключительно эмоции», — сказал Буханов.

    Райан Мерфи позднее пояснил, что имел в виду в целом допинг в плавании. Евгений Рылов рассказал, что поговорил с американцем и они не имеют друг к другу претензий.