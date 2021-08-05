«Выругалась вслух». Тренер описала реакцию на ситуацию с музыкой российских синхронисток

Российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко на предварительных соревнованиях на Олимпиаде включили неправильную музыку. Их тренер Татьяна Данченко в интервью RT рассказала о своей реакции на эту ошибку.

«Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух. Одновременно с этим отметила, что девочки сидят на бортике в стартовой позе и не двигаются, а значит, полностью отдают себе отчет в происходящем и ждут отмашки судьи, как того предписывают правила. Ну, а когда предварительный прогон программы был закончен, на меня как-то сразу навалилось все, что накопилось. Пандемия, ожидание Игр, эти бесконечные плевки в пробирку, ожидание результата анализов… То есть весь этот громадный клубок, который до поры до времени сидел глубоко внутри, словно взорвался и вылился через слезы», — рассказала тренер.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, несмотря на неприятный эпизод с музыкой, взяли золотую медаль в соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов. Ромашину данная награда сделала рекордсменкой среди синхронисток — это шестое олимпийское золото в ее карьере.