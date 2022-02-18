Вторую украинскую спортсменку уличили в допинге на Олимпиаде

Международное агентство тестирования (IТА) обнародовало результаты допинг-пробы украинской бобслеистки Лидии Гунько. Анализ дал положительный результат на запрещенное вещество.

У Гунько обнаружили дигидротестостерон, который является более активной формой тестостерона. Об этом указано в отчете ITA, опубликованном на сайте организации.

Пробу брали в рамках соревновательного антидопингового контроля 14 февраля в китайском Яньцине. Полученный результат сообщила 17 февраля аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

Украинскую бобслеистку уже уведомили о произошедшем и временно отстранили от соревнований и тренировок на Олимпиаде. У Гунько есть право оспорить свое отстранение в CAS и запросить анализ пробы Б.

Лидия Гунько заняла последнее место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее в ITA сообщили о положительном тесте на допинг лыжницы украинской сборной Валентины Каминской. В пробе 34-летней спортсменки нашли анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол. Анализ она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине.