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    06 февраля 2022, 22:19

    «Все подневольные». Тарасова оценила отказ украинских фигуристов аплодировать Валиевой

    Заслуженный тренер СССР Тарасова оценила реакцию украинских фигуристов на прокат Валиевой

    Дарья Бунякова

    Украинские фигуристы не стали аплодировать россиянке Камиле Валиевой из-за давления руководства своей страны. Таким мнением поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

    «Все подневольные». Тарасова оценила отказ украинских фигуристов аплодировать Валиевой

    «Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все [подневольные], не только спортсмены», — сказала Тарасова ТАСС.

    После выступления фигуристки Валиевой все иностранные спортсмены стали стоя ей аплодировать. Украинские спортсмены решили остаться на своих местах и не приветствовать успешный прокат россиянки.

    По результатам короткой программы Валиева заняла первое место. Она набрала за свое выступление 90,18 балла. С произвольной программой в рамках командного турнира Валиева выступит 7 февраля.

    Сборная России стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. После пяти программ команда заработала 45 очков. Российские фигуристы на три балла опережают американцев. На третьей строчке сейчас находится сборная Японии с 39 баллами.