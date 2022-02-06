«Все подневольные». Тарасова оценила отказ украинских фигуристов аплодировать Валиевой

Украинские фигуристы не стали аплодировать россиянке Камиле Валиевой из-за давления руководства своей страны. Таким мнением поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Если президент их страны не разрешает аплодировать и говорить на русском языке, как они могут это делать? Все [подневольные], не только спортсмены», — сказала Тарасова ТАСС.

После выступления фигуристки Валиевой все иностранные спортсмены стали стоя ей аплодировать. Украинские спортсмены решили остаться на своих местах и не приветствовать успешный прокат россиянки.

По результатам короткой программы Валиева заняла первое место. Она набрала за свое выступление 90,18 балла. С произвольной программой в рамках командного турнира Валиева выступит 7 февраля.

Сборная России стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. После пяти программ команда заработала 45 очков. Российские фигуристы на три балла опережают американцев. На третьей строчке сейчас находится сборная Японии с 39 баллами.