Все допинг-пробы российских спортсменов в Токио оказались отрицательными

Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными. Кровь на анализы у атлетов брали ежедневно, они должны были постоянно информировать о месте своего нахождения.

Об этом сообщил РИА «Новости» главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года принял решение о введении двухлетних санкций в отношении российских спортсменов после многолетнего расследования Всемирного антидопингового агентства. Российским спортсменам запретили выступать под названием страны, с флагом и гимном на крупных международных соревнованиях.

Больше всех пострадали легкоатлеты из-за допинговых скандалов, начавшегося в 2015 году. На прошлых Играх в Рио от России выступала только одна спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина. В Токио на соревнованиях участвовали 10 представителей российской легкой атлетики. Они завоевали две награды — золото в прыжках в высоту (Мария Ласицкене) и прыжки с шестом (Анжелика Сидорова).

На Олимпиаде в Токио российская сборная завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.