Врач предположил, как запрещенное вещество могло попасть в еду Валиевой

Обнаруженное в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой запрещенное спортсменам вещество триметазидин могло попасть в ее организм с любыми продуктами питания. Об этом «360» заявил врач спортивной медицины Владимир Аловский.

В качестве примера он привел препараты роста, которые дают телятам для набора веса. Вещества, которые попадают в мясо, не распадаются при тепловой обработке и остаются в организме человека, который употребил их в пищу.

«Для того, чтобы животные росли быстрее, их кормят допинговыми препаратами, гормонами. Вещество попадает в мясо и при варке или жарке не распадается», — пояснил Владимир Аловский.

Врач подчеркнул, что спортсменам нужно внимательно следить за тем, что они употребляют в пищу. По мнению эксперта, Камиле Валиевой придется доказывать через суд, что триметазидин попал в ее организм случайно.

Накануне глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что триметазидин загрязнил продукт, который употребляла Валиева. Сам препарат употреблял ее дедушка. Именно этот аргумент стал решающим при рассмотрении дела об отмене отстранения российской фигуристки от соревнований.

Допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенный препарат, Камила Валиева сдала в конце декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку от соревнований, но фигуристка оспорила это решение.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев обратились с апелляцией в CAS с требованием отменить разрешение Валиевой на участие в соревнованиях. Но суд отказал в апелляции и разрешил фигуристке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. При этом МОК предупредил, что если Валиева займет одно из призовых мест, то церемонии награждения не будет.