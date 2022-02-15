Вопрос об участии Валиевой в показательных выступлениях на ОИ оставили открытым

Участие российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине остается под вопросом, заявил источник «Матча ТВ». По его словам, даже если Валиева отлично выступит на турнире одиночниц, это ей ничего не гарантирует.

На запрос об участии Валиевой в показательных выступлениях на Играх в Международном союзе конькобежцев пока не ответили. Источник добавил, что на фоне отмененной церемонии награждения российских фигуристов в командном турнире у вопроса о гала-вечере нет решения.

Гала-вечер фигуристов начнется в 07:00 по московскому времени 20 февраля. Показательные выступления продлятся 2,5 часа. Участниками станут призеры в каждом виде и другие фигуристы по решению организаторов.

Валиеву хотели отстранить от участия в личных соревнованиях из-за скандала вокруг положительной допинг-пробы. Анализ она сдавала еще 25 декабря. В дисциплинарном комитете Международного олимпийского комитета заявили, что запрещенное вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки из-за продукта, который употреблял ее дедушка. Подробностей спортивные чиновники не привели.