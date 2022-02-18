Вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпиаде подняли в МОК

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) задумался об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпиаде. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах 18 февраля на пресс-конференции.

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — привел ТАСС его слова.

Бах заявил, что эту тему надо обсуждать вместе с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и международными и национальными федерациями по видам спорта. Но само решение по поднятию минимального возраста для участия в олимпийских соревнованиях следует выносить представителям федераций.

Президент МОК подчеркнул, что дает начало этим дискуссиям.

Ранее Бах выразил мнение, что тренеры Камилы Валиевой встретили ее после выступления недостаточно тепло, и засомневался в окружении фигуристки. Он отметил, что сейчас девушке особенно важна поддержка и понадеялся, что все произошедшее с ней на Олимпиаде не окажется драматичным.