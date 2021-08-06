Волейболистка сборной Бразилии покинула Олимпиаду из-за положительной допинг-пробы

Бразильскую волейболистку Тандару Кайшета отстранили от участия в Олимпиаде из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Ее допинг-проба от 7 июля оказалась положительной.

Тестирование проводилось во внесоревновательный период. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета Бразилии.

Тандара Кайшета является олимпийской чемпионкой 2012 года, бронзовым призером чемпионата мира 2014 года и серебряным призером Лиги наций (2021). Ей 32 года.

В четвертьфинале бразильские волейболистки обыграли сборную России со счетом 3:1. Сборная Бразилии 6 августа выступит в полуфинале Олимпиады в Токио. Она будет играть против команды Южной Кореи.

Олимпийские игры пройдут 8 августа.

Ранее мужская сборная России обыграла команду из Бразилии со счетом 3:1 и вышла в финал. За золотую медаль они поборются с французами.