Власти Турции предложили Стамбул в качестве места проведения Олимпиады-2032

Власти Турции решили предложить кандидатуру своей страны в качестве места проведения Олимпиады-2032. Об этом сообщило «Анатолийское агентство».

«Я считаю, что Турция не должна отказываться от своих амбиций провести Олимпиаду, — сказал Арат. — Стамбул должен стать городом-кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, от этой цели нельзя отказываться», — передал слова вице-президента Национального олимпийского комитета Турции Хасана Арата INC News.

Власти Турции уже планировали провести Олимпиаду в своей стране в 2020 году. Однако в качестве места проведения Олимпиады выбрали Токио. Вице-президент заявил о готовности Стамбула стать кандидатом.