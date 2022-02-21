Владимир Путин встретился с паралимпийской командой России в видеоформате

Президент России Владимир Путин пообщался с российскими паралимпийцами накануне зимней Паралимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщил ТАСС.

Встреча проходила в видеоформате. К видеоконференции подключились спортсмены, которые проходят заключительный этап подготовки на федеральных и региональных тренировочных базах.

Российский лидер поблагодарил российских паралимпийцев за преданность спорту и пример победного настроя, целеустремленность и умение держать удар.

«Хотел бы поздравить вас с включением в паралимпийскую сборную команду России. Представить родную страну на таких соревнованиях — это заветная вершина, мечта о спортивной карьере для любого атлета», — сказал Путин.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В ходе соревнований разыграют 78 комплектов медалей. От Паралимпийского комитета России в Китай отправятся более 70 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры — 2022 завершились 20 февраля. В общем медальном зачете Россия оказалась на девятом месте. Однако количество медалей в этом году стало рекордным для страны. На счету российских спортсменов 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.