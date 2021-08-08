Вице-премьер пообещал разобраться с несправедливым судейством на Олимпиаде

Россия не оставил без внимания ситуацию с необъективным судейством на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что эти Игры стали для спортсменов одними из самых сложных. Среди причин Чернышенко назвал пандемию, особые условия подготовки, отсутствие болельщиков на трибунах.

«Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех — такое отношение к нашим атлетам недопустимо», — процитировало вице-премьера РИА «Новости».

Чернышенко пообещал вместе с Минспорта тщательно изучить результаты выступлений российских спортсменов. По его словам, будут приняты исчерпывающие меры поддержки тех видов спорта, где результат мог бы быть выше.

Сборная России по художественной гимнастике получила второе место в групповом многоборье. Гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль в личном многоборье. Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в этой дисциплине. Олимпийский комитет России направил запрос по поводу судейства руководству Международной федерации гимнастики (FIG).