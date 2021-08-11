Винер-Усманова прокомментировала слова украинского арбитра о судействе на ОИ в Токио

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова украинского арбитра Лидии Виноградовой о судействе на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщило РИА «Спорт».

«Сейчас мы имеем разбор полетов от специалистов из Украины. Вспоминаю, как те же специалисты очень критиковали девочку из Израиля, что это совсем не художественная гимнастика, а теперь они высказываются совсем по-другому. Видимо, что-то изменилось», — рассказала Винер-Усманова.

Она отметила, что многих возмущает превосходство России в художественной гимнастике. По ее словам, произвол на Играх начался еще до их начала, когда российским спортсменам запретили выступать под флагом и гимном страны, передала «Политика сегодня».