Ветеран умер от COVID-19 через 100 лет после своего близнеца, погибшего от «испанки»
Как сообщил канал FOXnews, брат Филиппа заболел «испанкой» и умер в 1919 году, когда близнецам было всего несколько недель. Невестка ветерана Карлин Зисман сообщила, что Филипп часто вспоминал брата и рассказывал о нем детям.
Он также часто рассказывал о войне. Филипп Хан служил в армейском воздушном корпусе и получил две бронзовые звезды. Он участвовал в авианалетах при битве за японский остров Иводзима, в пожарных рейдах 1945 года, а также проводил воздушную съемку ущерба, нанесенного атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки.
Филипп Хан заболел внезапно и быстро умер, не успев дождаться результатов теста на коронавирусную инфекцию. О том, что он заражен, стало известно после его кончины.
Карлин Зисман заявила, что ветеран утверждал, что история всегда повторяется, и верил, что существует вероятность новой эпидемии.
За последние сутки в США заразились COVID-19 еще 23 309. Выздоровели 22506 пациентов, и 1369 умерли.