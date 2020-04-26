Ветеран умер от COVID-19 через 100 лет после своего близнеца, погибшего от «испанки»

В США на 101-м году жизни от коронавирусной инфекции умер Филипп Хан. Его брат-близнец Сэмуэл погиб 100 лет назад от испанского гриппа, одной из самых страшных пандемий новейшей истории. По разным данным, она унесла от 500 до 100 миллионов жизней.

Как сообщил канал FOXnews, брат Филиппа заболел «испанкой» и умер в 1919 году, когда близнецам было всего несколько недель. Невестка ветерана Карлин Зисман сообщила, что Филипп часто вспоминал брата и рассказывал о нем детям.

Он также часто рассказывал о войне. Филипп Хан служил в армейском воздушном корпусе и получил две бронзовые звезды. Он участвовал в авианалетах при битве за японский остров Иводзима, в пожарных рейдах 1945 года, а также проводил воздушную съемку ущерба, нанесенного атомными бомбами в Хиросиме и Нагасаки.

Филипп Хан заболел внезапно и быстро умер, не успев дождаться результатов теста на коронавирусную инфекцию. О том, что он заражен, стало известно после его кончины.

Карлин Зисман заявила, что ветеран утверждал, что история всегда повторяется, и верил, что существует вероятность новой эпидемии.

За последние сутки в США заразились COVID-19 еще 23 309. Выздоровели 22506 пациентов, и 1369 умерли.