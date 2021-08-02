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    02 августа 2021, 12:13

    Велосипедистки принесли сборной России еще одну медаль

    Дамир Матюхин

    Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте в велотреке. За медаль они сражались со сборной Нидерландов.

    Велосипедистки принесли сборной России еще одну медаль

    Россиянки проехали два круга за 32,252 секунды. Их соперницы это же расстояние преодолели за 32,504 секунды. Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — у национальной команды Германии.

    Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Российские спортсмены заработали 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых. Это лучшее начало на Олимпийских играх сборной России после распада СССР — 46 медалей. Впереди золотоносные для России соревнования по синхронному плаванию и художественной гимнастике.

    Ранее в понедельник, 2 августа, 20-ю серебряную медаль выиграл для России Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров у мужчин с результатом 464,2 балла. В финале он уступил лишь китайцу Чжану Чанхуну, чей результат 466 баллов стал новым олимпийским и мировым рекордом.

    Закрытие Олимпиады пройдет 8 августа.