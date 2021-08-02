Велосипедистки принесли сборной России еще одну медаль

Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте в велотреке. За медаль они сражались со сборной Нидерландов.

Россиянки проехали два круга за 32,252 секунды. Их соперницы это же расстояние преодолели за 32,504 секунды. Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — у национальной команды Германии.

Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Российские спортсмены заработали 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых. Это лучшее начало на Олимпийских играх сборной России после распада СССР — 46 медалей. Впереди золотоносные для России соревнования по синхронному плаванию и художественной гимнастике.

Ранее в понедельник, 2 августа, 20-ю серебряную медаль выиграл для России Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров у мужчин с результатом 464,2 балла. В финале он уступил лишь китайцу Чжану Чанхуну, чей результат 466 баллов стал новым олимпийским и мировым рекордом.

Закрытие Олимпиады пройдет 8 августа.