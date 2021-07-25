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    25 июля 2021, 15:35

    Велогонщица из Нидерландов по ошибке решила, что выиграла золото на Олимпиаде

    Ольга Назаркина

    Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен во время групповой шоссейной гонки на ОИ в Токио по ошибке подумала, что финишировала первой. Но олимпийской чемпионкой стала австрийка Анна Кизенхофер.

    Велогонщица из Нидерландов по ошибке решила, что выиграла золото на Олимпиаде

    По словам ван Влейтен, она не увидела, что Кизенхофер уехала в отрыв, и по мере приближения к финишной черте уже начала представлять себя олимпийской чемпионкой, сообщил «Интерфакс».

    «Когда пересекла финишную линию, я была уверена в том, что победила», — призналась спортсменка на пресс-конференции после гонки.

    Но Кизенхофер опередила ее больше чем на минуту. После финиша ван Влейтен объяснили, что она завоевала серебро.

    Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. В сборную России вошли 335 спортсменов. Они будут состязаться в 33 видах спорта, но в некоторых принимать участие не будут, в частности, в соревнованиях по баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу, серфингу, скейтбордингу, а также футболу и хоккею на траве. В первый день россияне заняли 10-е место в медальном зачете. На первом месте был Китай.