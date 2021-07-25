Велогонщица из Нидерландов по ошибке решила, что выиграла золото на Олимпиаде

Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен во время групповой шоссейной гонки на ОИ в Токио по ошибке подумала, что финишировала первой. Но олимпийской чемпионкой стала австрийка Анна Кизенхофер.

По словам ван Влейтен, она не увидела, что Кизенхофер уехала в отрыв, и по мере приближения к финишной черте уже начала представлять себя олимпийской чемпионкой, сообщил «Интерфакс».

«Когда пересекла финишную линию, я была уверена в том, что победила», — призналась спортсменка на пресс-конференции после гонки.

Но Кизенхофер опередила ее больше чем на минуту. После финиша ван Влейтен объяснили, что она завоевала серебро.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. В сборную России вошли 335 спортсменов. Они будут состязаться в 33 видах спорта, но в некоторых принимать участие не будут, в частности, в соревнованиях по баскетболу, бейсболу, софтболу, гольфу, серфингу, скейтбордингу, а также футболу и хоккею на траве. В первый день россияне заняли 10-е место в медальном зачете. На первом месте был Китай.